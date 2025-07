In Japan hat sich die Inflation im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln seien um 3,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im Vormonat war die Teuerung noch den dritten Monat in Folge gestiegen und hatte mit 3,7 Prozent den höchsten Wert seit Anfang 2023 erreicht.