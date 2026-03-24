In Japan hat sich die Inflation dank fallender Energiekosten weiter deutlich abgeschwächt und den tiefsten Stand seit fast vier Jahren erreicht. Die von der Regierung am Dienstag in Tokio veröffentlichten Preisdaten zeigen die Entwicklung im Februar, also bevor die Folgen des Iran-Kriegs zu einem starken Anstieg der Preise für Rohöl und Erdgas geführt haben. Demnach sind die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln um 1,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.