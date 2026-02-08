Auch will Takaichi die Streitkräfte des Landes ausbauen, um in Asien ein Gegengewicht zum Machtstreben Chinas zu schaffen. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt war Takaichi mit Peking aneinandergeraten, als sie sagte, ein Angriff Chinas auf das demokratische Taiwan würde eine «existenzbedrohende Situation» für Japan darstellen, was zu militärischer Reaktion führen könne.