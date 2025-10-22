Den Angaben nach soll das Paket auf drei Säulen ruhen: Massnahmen gegen die Inflation, Investitionen in Wachstumsbranchen und die nationale Sicherheit. Als eine der zentralen Massnahmen zur Inflationsdämpfung plant die Regierung Takaichi die rasche Abschaffung der vorläufigen Benzinsteuer. Zudem sollen die Zuschüsse für Kommunen ausgeweitet werden. Der Schwerpunkt liegt zudem auf der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, die von den bestehenden Steueranreizen für Lohnerhöhungen oft nicht profitieren.