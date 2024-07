Japans Notenbank wird Insidern zufolge nächste Woche wahrscheinlich über eine Zinserhöhung beraten. Zugleich soll zum Abschluss der geldpolitischen Sitzung am 31. Juli ein Plan stehen, wie die umfangreichen Anleihekäufe der Tokioter Zentralbank in den kommenden Jahren in etwa halbiert werden könnten. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von vier eingeweihten Personen.