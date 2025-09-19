Kurz vor der Zinsentscheidung veröffentlichte die Regierung in Tokio am frühen Morgen die Inflationsdaten für August. Demnach ist die Inflation in Japan weiter auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind im August um 2,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Damit hat sich die Teuerung den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Im Juli hatte die Inflationsrate noch bei 3,1 Prozent gelegen, im Juni bei 3,3 Prozent und im Mai bei 3,7 Prozent.