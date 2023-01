Trotz erhöhtem Inflationsdruck in Japan will die Notenbank nicht von ihrem ultra-lockeren Kurs abrücken. Dies machte Zentralbank-Chef Haruhiko Kuroda am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos deutlich. Es bleibe bei der extrem konjunkturstimulierenden Geldpolitik: "Unsere Hoffnung ist, dass die Löhne zu steigen beginnen, und das könnte dazu führen, dass unser Inflationsziel von 2 Prozent stabil und nachhaltig erreicht wird. Aber wir müssen noch einige Zeit warten", sagte Kuroda, der im April als Chef der Bank of Japan (BoJ) aus dem Amt scheidet.