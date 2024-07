Die Währungshüter hoben am Mittwoch für viele Experten unerwartet den Leitzins von 0,0 bis 0,1 Prozent auf 0,25 Prozent an. «Sollten sich die Wirtschaft und die Preise gemäss unseren Projektionen entwickeln, werden wir die Zinssätze weiter anheben», stellte Notenbankchef Kazuo Ueda auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung in Aussicht. «Wir sehen 0,5 Prozent nicht als entscheidende Barriere an, wenn wir die Zinsen erhöhen.» Die Währungshüter legten zudem einen detaillierten Plan zur Verringerung ihrer Anleihenkäufe vor.