Doch gibt es laut der Zeitung auch Stimmen in der Tokioter Zentralbank, die sich eine Anhebung im Juli vorstellen können. Dafür spreche, dass ein schwacher Yen den Preis für Importe hochtreiben und damit für mehr Inflation sorgen könne, was die BoJ zum Handeln zwingen dürfte. Eine frühe Zinserhöhung eröffne überdies Spielraum, noch vor Jahresende eine weitere Anhebung in Betracht zu ziehen.