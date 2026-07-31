Wie aus ebenfalls am Freitag veröffentlichten Daten der Regierung hervorgeht, ist die Inflation im Grossraum Tokio im Juli überraschend stark gestiegen. Die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren stiegen im Jahresvergleich um 2,0 Prozent. Im Juni hatte die Jahresrate nur bei 1,7 Prozent gelegen und Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf 1,8 Prozent erwartet. Die Preisdaten aus dem Grossraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes.