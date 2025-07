Bei der Einschätzung der konjunkturellen Lage geht die Notenbank davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum abschwächen dürfte. In dem Konjunkturausblick der BoJ wird in diesem Zusammenhang auf «Handels- und andere politische Massnahmen» in den einzelnen Ländern verwiesen, die generell belasten würden. Derzeit wird die konjunkturelle Entwicklung in vielen Industriestaaten vor allem durch die Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung gebremst.