Die japanische Regierung will der Konjunktur mit einem grossen Ausgabenpaket auf die Sprünge helfen. Dieses werde den Umfang des im vergangenen Jahr aufgelegten Programms übertreffen, kündigte der stellvertretende Kabinettschef Kazuhiko Aoki am Mittwoch auf einer Pressekonferenz an. Dieses lag damals bei 13 Billionen Yen (80 Milliarden Euro). Die Finanzierung dürfte über einen Nachtragshaushalt erfolgen.