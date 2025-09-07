In der LDP wachse sich ein Richtungsstreit zu einem erheblichen Konflikt aus, erklärte Klein. Alle in der Partei stimmten darin überein, dass die LDP reformiert werden müsse. Manche wollten weiter nach rechts und wieder so wie früher werden. Andere bevorzugten einen Weg in die Mitte - auch, um mit anderen Parteien besser kooperieren zu können, sagte der Experte weiter. «Das kann den Parteizusammenhalt massiv auf die Probe stellen». Ishiba sagte am Abend, sein Rücktritt solle dazu dienen, eine «Spaltung» seiner Partei zu vermeiden./ln/DP/zb