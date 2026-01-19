Die Börse war in Erwartung der Neuwahl auf neue Rekordmarken gestiegen, da eine grössere Regierungsmehrheit es Takaichi erleichtert, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Für Reformen brauche es politische Stabilität, sagte Takaichi. Sie war erst Ende Oktober zur ersten Ministerpräsidentin ihres Landes gewählt worden. Die Entscheidung zur vorgezogenen Neuwahl ist nicht ohne Risiko. So bleibt es abzuwarten, ob sich Takaichis grosse Beliebtheit im Wahlkampf auf ihre Partei LDP abfärben wird.