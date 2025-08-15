Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker als erwartet entwickelt. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um ein Prozent zu, wie die japanische Regierung am Freitag nach einer ersten Schätzung in Tokio mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt nur mit einem Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet.