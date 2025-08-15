Analysten gehen weiter davon aus, dass japanische Unternehmen in der Erwartung höherer US-Zölle Geschäfte vorgezogen haben. Dies habe Japans Wirtschaft angetrieben. Durch das Vorziehen von Geschäften zeigten sich in Japan bisher kaum negative Auswirkungen auf die aggressive Zollpolitik der US-Regierung. «Die Daten beinhalten noch nicht die Auswirkungen von Trumps Zöllen», kommentierte Matthias Krieger, Analyst bei der NordLB.