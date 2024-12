Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal noch etwas stärker gewachsen als Mitte November veröffentlicht und als von Experten angenommen. In den drei Monaten bis Ende September sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,2 Prozent gewachsen, teilte die japanische Regierung am Montag auf Basis der zweiten Schätzung in Tokio mit. Volkswirte hatten bei der zweiten Schätzung mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet.