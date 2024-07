«Die Zinserhöhungen der BoJ kommen in einer Zeit, wo andere grosse Zentralbanken in die entgegengesetzte Richtung marschieren», schrieb Volkswirt Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. So hat die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen bereits gesenkt. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer Sitzung am Abend ebenfalls eine Zinswende kommunikativ vorbereiten; der Experte erwartet eine erste Zinssenkung im September. Und schliesslich stünden auch bei der Bank von England Zinssenkungen an.