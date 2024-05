«Wir müssen anerkennen, dass in den letzten vier Jahren eine Veränderung stattgefunden hat, was das Verhalten unserer Kundschaft angeht», sagte Post-Konzernchef Roberto Cirillo gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch. Die Dienstleistungen am Schalter würden immer weniger in Anspruch genommen. Deswegen müsse die Post ihr Netz anpassen.