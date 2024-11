Solche Falschbehauptungen sowie die ständigen Beleidigungen und Drohungen gegen Andersdenkende haben dazu beigetragen, dass zahlreiche Behörden in den USA aus Angst vor gewaltsamen Zwischenfällen die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Wahl verschärft haben. In mehreren Bundesstaaten steht die Nationalgarde bereit. In Arizona hält die Polizei Drohnen und Scharfschützen bereit, falls es zu Gewaltausbrüchen kommen sollte. Einige Schulen und Kirchen, die zuvor als Wahllokale dienten, werden aus Sicherheitsgründen nicht mehr als solche genutzt. In Las Vegas umgibt ein Sicherheitszaun ein Gebäude, in dem Wahlzettel ausgezählt werden sollen. In Detroit sichern Polizisten eine Halle für die Auswertung von Briefwahl-Stimmen.