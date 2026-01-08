Blickt man auf die einzelnen Fahrzeugmodelle, zeigt sich allerdings noch ein anderes Bild: Der VW Golf liegt hier mit 85.023 Neuzulassungen vorne. Er zählt zur Kompaktklasse, die angesichts seiner Dominanz auch als Golfklasse bezeichnet wird. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit dem VW T-Roc und VW Tiguan mit 78.264 beziehungsweise 63.316 Neuzulassungen allerdings ein SUV und ein Geländewagen. Und der Abstand wird kleiner: 2024 hatte der Golf noch mit 100.183 zu 75.398 Autos vor dem T-Roc gelegen.