Am stärksten vertreten waren Trainierende zwischen 20 und 29 Jahren. Diesen Umstand führte Swiss Active auf den «Megatrend Gesundheit» zurück, der vor allem junge Menschen unter dreissig erfasst haben soll. Zugenommen hatte die Nachfrage bei Personal-Trainings, Wellnessangeboten und Ernährungsberatung - eine Abnahme fand bei digitalen Trainings oder Gruppenangeboten statt.