Vorerst keine Besserung in Sicht

Zwar soll es um Weihnachten herum etwas besser werden, weil die Bahn - wie zu dieser Zeit üblich - auf Baustellen pausieren und mehr Züge einsetzen will. Doch Bahnchefin Evelyn Palla hat bereits klar gemacht, dass mittelfristig keine Besserung der Situation auf der Schiene in Sicht ist. Die Zahl der Baustellen werde sich auch im kommenden Jahr deutlich auf 28.000 erhöhen, sagte sie vor einigen Wochen. Das sei eine grosse Belastung fürs Netz - und damit auch für die Fahrgäste.