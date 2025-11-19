Jedes dritte deutsche Unternehmen klagt einer Umfrage zufolge über Auftragsmangel. Der Anteil der Firmen mit zu wenig Aufträgen nahm zwar leicht von 37,8 Prozent im Juli auf 36,9 Prozent im Oktober ab, liegt damit aber weiter deutlich über dem langfristigen Durchschnitt, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte.