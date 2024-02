Fast jedes siebte befragte Unternehmen verzichtete aufgrund des Korruptionsrisikos auf den Eintritt in einen Markteintritt. In diesem Zusammenhang am häufigsten genannt wurden Russland, Iran, Weissrussland und die Ukraine. 12 Prozent der Befragten hatten in den letzten fünf Jahren aus demselben Grund einen Markt verlassen, wobei Russland, Iran, Aserbaidschan, Angola und China am häufigsten genannt wurden.