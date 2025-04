Viele Risiken liessen sich durch Massnahmen an den Gebäuden oder durch Schutzbauten im Gelände, etwa durch Hochwasserschutzdämme, Steinschlagnetzte oder Ähnliches verhindern, schrieb die Bank. Diese seien aber mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden. In der Schweiz wird laut ZKB jährlich mehr als eine Milliarde Franken in den Schutz vor Naturgefahren investiert.