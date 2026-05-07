Nach Angaben des Beratungsunternehmens EY war das der dritthöchste, bisher verzeichnete Marktanteil für reine Elektroautos. EY geht davon aus, dass in erster Linie die nur für Privatleute geltende neue Kaufprämie der Grund für die Entwicklung ist. Dafür spricht, dass die Zahl der von Privatleuten neu zugelassenen Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 8 Prozent gestiegen ist, während die Zahl der gewerblichen Neuzulassungen nahezu gleich blieb.