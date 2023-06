Etwa jedes zehnte Unternehmen ist im vergangenen Jahr Opfer eines Cyberangriffs oder ähnlichen IT-Sicherheitsvorfalls geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands hervor, bei der 501 deutsche Unternehmen befragt wurden. "Cybervorfälle sind heute keine Ausnahme mehr in der deutschen Wirtschaft, sondern sie sind die Regel und Alltag", sagte der Präsident des TÜV-Verbands Johannes Bussmann am Montag in Berlin. Früher oder später treffe es jedes Unternehmen, ergänzte er.

12.06.2023 12:03