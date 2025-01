Die Falcon-9-Raketen von SpaceX landeten bereits Hunderte Mal wieder an Land oder auf einem Schiff. Das sich in der Entwicklung befindliche «Starship» schaffte es in sechs Testflügen einmal zurück zum Startplatz, um dort mit Greifarmen aufgefangen zu werden. Der nächste «Starship»-Test ist für Donnerstagabend deutscher Zeit geplant.