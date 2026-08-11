Das Schiff «Tahama», das Lebensmittel geladen habe, sei am Morgen während der Fahrt durch die strategisch wichtige Meerenge von drei ballistischen Raketen getroffen worden. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, zudem sei das Schiff beschädigt worden. Als Rettungskräfte versucht hätten, die Besatzung zu erreichen und Verletzte zu evakuieren, sei eine weitere Rakete auf das Schiff abgefeuert worden.
Das Verkehrsministerium machte die Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich. Das Ministerium forderte die internationale Gemeinschaft und zuständige Organisationen auf, dringend Massnahmen zum Schutz der Schifffahrt und der Besatzungen im Roten Meer, in der Meerenge Bab al-Mandab und im Golf von Aden zu ergreifen. Die Huthi äusserten sich zunächst nicht zu dem Angriff.
Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi im Jemen hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Die Huthi greifen in dem Rahmen auch immer wieder Schiffe im Roten Meer und der für den internationalen Handel wichtigen Meerenge Bab al-Mandab an. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung./arj/DP/jha
(AWP)