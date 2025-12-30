Separatisten setzten Saudi-Arabien im Jemen unter Druck

Der Konflikt der eigentlich Verbündeten hatte sich in vergangenen Wochen im Jemen, ein verarmtes Land auf der Arabischen Halbinsel, immer weiter zugespitzt. Die Separatisten des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC), die von den Emiraten unterstützt werden, hatten Anfang Dezember grosse Gebiete in den ölreichen Provinzen Hadramaut und al-Mahra eingenommen und damit die Regierung und deren Verbündeten Saudi-Arabien unter Druck gesetzt. Die Separatisten streben einen unabhängigen Süd-Jemen an in dem Land, das bereits von 1967 bis 1990 geteilt war.