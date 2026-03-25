Der Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr zuversichtlich. Der Umsatz soll im einstelligen Prozentbereich zulegen. Davon sollen 19 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. 2025 hatte die Marge 18,4 Prozent betragen. Mit Zuwächsen rechnet das Unternehmen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility. Allerdings sei das laufende Geschäftsjahr unverändert durch hohe Marktunsicherheiten aufgrund von schwer abschätzbaren makroökonomischen und politischen Entwicklungen beeinflusst, warnte das Unternehmen./mne/stk
(AWP)