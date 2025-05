In den ersten drei Monaten bis Ende März ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 18,6 Prozent auf 36,2 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge sank auf 14,9 Prozent - nach 17,4 Prozent ein Jahr zuvor. Jenoptik begründete den Rückgang auch mit Kosten für den Umzug an den neuen Standort in Dresden. Erst jüngst weihte der Konzern die Fabrik zur Herstellung von Mikrooptiken ein, die vor allem in der Halbleiterindustrie gefragt sind.