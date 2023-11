Der Auftragseingang legte im dritten Quartal um 4,5 Prozent auf 288 Millionen Euro zu. Aufgrund der starken Nachfrage weitet Jenoptik die Produktionskapazitäten aus. So baut das Unternehmen eine neue Fabrik für die Halbleiterausrüstung in Dresden. Zudem eröffnete das Unternehmen erst jüngst einen neuen Standort für das Medizintechnikgeschäft in Berlin.