Das Zwangsmassnahmengericht (ZMG) des Kantons Wallis hat am Dienstag beschlossen, Jessica Moretti «alternative Massnahmen zur Untersuchungshaft» aufzuerlegen. Damit gab es einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie das ZMG mitteilte.
Es handelt sich laut dem Gericht um die üblichen Massnahmen, bestehend aus einem Ausreiseverbot aus der Schweiz, der Verpflichtung, alle Ausweis- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen, der Verpflichtung, sich täglich bei einer Polizeidienststelle zu melden, und der Verpflichtung, angemessene Sicherheiten zu hinterlegen.
"Da die Festsetzung der Sicherheiten eine sorgfältige Untersuchung erfordert, wird deren Höhe zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, präzisierte das ZMG in der Mitteilung.
Da die Staatsanwaltschaft keine Untersuchungshaft beantragt hatte, konnte diese Zwangsmassnahme laut Gericht nicht angeordnet werden. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gilt für Jessica Moretti weiterhin die Unschuldsvermutung.
Am Montag hatte das ZMG wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft für den Barbesitzer Jacques Moretti für zunächst drei Monate angeordnet.
mk/
(AWP)