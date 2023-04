Mit Hilfe der Maßnahme will das Unternehmen LTL Management nach eigenen Angaben vom Dienstag einen 8,9 Milliarden Dollar schweren Vergleich mit Klägern abschließen. Diese werfen dem Konzern vor, dass Asbest in seinen Talkumprodukten bei ihnen Krebs verursacht haben soll. Das Unternehmen, das in den USA mit Tausenden Klagen konfrontiert ist, will die Summe zur Beilegung aller Ansprüche über 25 Jahre zahlen. Der Einigungsvorschlag sei kein Schuldeingeständnis. Außerdem halte Johnson & Johnson an seinen Aussagen fest, dass die Produkte sicher seien.