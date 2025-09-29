Die Lufthansa hat am Montag angekündigt, in der Verwaltung bis 2030 rund 4000 Stellen abzubauen. Der Schritt solle vor allem in Deutschland erfolgen und sei eine Folge von Digitalisierung und Automatisierung. Gleichzeitig stellte die Airline-Gruppe höhere Renditeziele vor und will ihre Netzwerk-Airlines - Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines und ITA - stärker zentral steuern, um Synergien zu heben.