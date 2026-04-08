Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister während der Erhebungsperiode im Schnitt 251'403 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Mittwoch publizierten Jobradar des Personalunternehmens X28 zu entnehmen ist. Das Unternehmen analysierte während vier Wochen die Stelleninserate von Arbeitgebern, Personaldienstleistern und Jobbörsen.