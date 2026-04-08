Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister während der Erhebungsperiode im Schnitt 251'403 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Mittwoch publizierten Jobradar des Personalunternehmens X28 zu entnehmen ist. Das Unternehmen analysierte während vier Wochen die Stelleninserate von Arbeitgebern, Personaldienstleistern und Jobbörsen.
Mit 15'449 Stellen lag das Gesundheitswesen dabei an der Spitze. Im Baugewerbe waren es im Schnitt 13'027 Stellen, die neu besetzt werden sollen. Im Detailhandel waren 9887 Stellen ausgeschrieben.
Regional fand sich das grösste Stellenangebot im Kanton Zürich (51'620), gefolgt von Bern (29'697) und dem Aargau (18'884).
tp/ls
(AWP)