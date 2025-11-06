Schuler arbeitet seit 1996 bei Johnson & Johnson und begann seine Karriere als Produktmanager in der Schweiz. Nach mehreren internationalen Stationen im Konzern ist er nun als Vice President für die Geschäftsentwicklung in Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) von Johnson & Johnson Innovative Medicine tätig.
Pahlow wiederum war laut den Angaben seit 2002 in drei der vier globalen Regionen von Johnson & Johnson tätig: Asien-Pazifik, USA und Europa. Vor seinem Wechsel in die Schweiz wirkte er als Länderchef in Neuseeland. Ab Januar wird er als Vice President für die Geschäfts-, Portfolio und Frühphasenpipeline in der Region EMEA arbeiten.
Johnson & Johnson Innovative Medicine erforscht und vertreibt gemäss der Mitteilung Therapien in den Bereichen Immunologie, Neurowissenschaften, Hämatologie und Onkologie sowie pulmonale Hypertonie.
mk/cg
(AWP)