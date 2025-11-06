Pahlow wiederum war laut den Angaben seit 2002 in drei der vier globalen Regionen von Johnson & Johnson tätig: Asien-Pazifik, USA und Europa. Vor seinem Wechsel in die Schweiz wirkte er als Länderchef in Neuseeland. Ab Januar wird er als Vice President für die Geschäfts-, Portfolio und Frühphasenpipeline in der Region EMEA arbeiten.