Der US-Konzern Johnson & Johnson hat sich im zweiten Quartal trotz rückläufiger Verkäufe seines Psoriasis-Medikaments Stelara gut geschlagen. Treiber waren vor allem neue Krebsmedikamente und Arzneien für Entzündungskrankheiten, wie der Konzern am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Konzernchef Joaquin Duato sprach von einem starken Jahresviertel und hob die Prognosen für das Gesamtjahr erneut an. Die Aktie gab im frühen Handel um 0,4 Prozent nach, die Resultate mit Medizintechnik blieben hinter den Erwartungen von Experten zurück. Allerdings ist das Papier über die vergangenen 12 Monate um fast zwei Drittel teurer geworden.