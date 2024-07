Das Unternehmen erwartet nun für 2024 einen bereinigten operativen Gewinn von 10,00 bis 10,10 US-Dollar je Aktie, wie der Konzern am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Die Kosten für die Übernahmen würden den Gewinnbeitrag durch eine verbesserte Leistung deutlich übersteigen. Im April hatte das Unternehmen noch eine Prognose für die Gewinnspanne von 10,60 bis 10,75 Dollar gegeben.