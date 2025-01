Intra-Celluar Therapies ist spezialisiert auf Therapien für psychologische und neurologische Erkrankungen. Derzeit ist Caplyta (lumateperone) in der klinischen Erprobung für weitere Behandlungen, auch vom Kandidaten «ITI-1284» für Angststörungen und Alzheimer-bedingte Psychosen verspricht sich J&J einiges. Die Aktien von Intra-Cellular hatten in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zugelegt. Allein am Freitag vor dem Wochenende zog der Aktienkurs von Intra-Cellular um knapp 15 Prozent an, nachdem sich das Unternehmen mit dem Schweizer Generikaspezialisten Sandoz auf einen Vergleich in einem Patentstreit um Caplyta geeinigt hatte. Offenbar machte die Einigung auch die Übernahme durch J&J möglich.