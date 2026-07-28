Mit dem Vergleich sollen fast alle verbleibenden Klagen (99,75 Prozent) beigelegt werden, ‌in denen dem Unternehmen vorgeworfen wird, seine Talkum-Produkte hätten Eierstockkrebs verursacht. J&J ​hat die Vorwürfe stets ​bestritten und die ​Sicherheit seiner Produkte betont. Der Konzern ‌hatte den Verkauf von Babypuder auf Talkumbasis in den USA ​bereits ​2020 eingestellt. Dem ⁠Vergleich vorausgegangen waren ​jahrelange Rechtsstreitigkeiten und gescheiterte ⁠Versuche von J&J, die Klagen ‌über eine Insolvenz abzuwickeln.