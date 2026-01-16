Geschäftsleitung neu organisiert

Im Zuge dieser Massnahmen will die Schule auch ihre Geschäftsleitung neu organisieren. Insbesondere die Funktion der Programmleitung (CPO) soll angepasst werden. Aufgrund der Verkleinerung des Teams würden weniger koordinative Arbeiten anfallen, schreibt Fehr weiter. Dafür sollen die massgeschneiderten Angebote für die Kundschaft gestärkt und ausgebaut werden.