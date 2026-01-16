Verursacht wird dies durch sinkende Zahlen bei Kursbuchungen. Diese gingen auf die rückläufigen Werbeeinnahmen und Abonnement-Erträge bei den Verlagen zurück. So würden Kursanmeldungen kurzfristiger geplant oder aufgeschoben, «manchmal sogar gänzlich zurückgestellt», wie es in der Mitteilung weiter hiess.