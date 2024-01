Schweizer Unternehmen dürften auch auf der Verkäuferseite aktiv werden, so die Experten. Der Verkauf oder die Abspaltung von Bereichen ausserhalb des Kerngeschäfts bleibe ein grosses Thema. Zudem dürften 2024 weitere Firmen von der Börse genommen werden. JP Morgan rechnet ab dem zweiten Halbjahr auf der anderen Seite mit mehr Börsengängen, nachdem 2023 abgesehen von Hinterlegungsscheinen chinesischer Unternehmen und einer Spac-Transaktion kein IPO an der Schweizer Börse SIX über die Bühne ging.