Als weiteren Wachstumstreiber sieht er das Cash-Management. Ein Hebel sei dabei der Einsatz der Blockchain-Technologie für den Zahlungsverkehr. In Deutschland nutze bereits eine Reihe von Unternehmen, darunter Siemens, die JP-Morgan-Dienstleistung, um in Echtzeit Geld rund um den Globus zu bewegen. «Wir haben auch in der Schweiz viele Gespräche zu dem Thema und gehen davon aus, in den nächsten Monaten erste Kunden auf die Plattform zu bringen.» Auch im Handelsfinanzierungsgeschäft peilt Karl Marktanteilsgewinne an.