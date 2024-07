Fed sollte abwarten

Von der US-Notenbank Fed wünscht sich Dimon, dass diese mit einer Leitzinssenkung weiter abwartet. Zwar bewege sich die Inflation in den US in die richtige Richtung. Es gebe aber gute Gründe, warum die Inflation künftig wieder steigen könnte: «Die zunehmenden Staatsausgaben, die Remilitarisierung der Welt, die enormen Investitionen in die grüne Wirtschaft, die neuen Handelsstrukturen.»