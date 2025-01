Bei JPMorgan brummte das Geschäft in allen Segmenten. So stiegen die gesamten Erträge um zwölf Prozent auf 177,6 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Mittwoch in New York mitteilte. Dazu trugen das Investmentbanking und das Fondsgeschäft kräftig bei. Auch der Zinsüberschuss stieg - wenn auch nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Zudem hatte die Bank ihre Beteiligung an Visa in andere Aktiengattungen des Kreditkartenanbieters umgeschichtet und ihre Erträge allein damit um rund acht Milliarden Dollar nach oben getrieben.