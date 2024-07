Das grösste US-Geldhaus JPMorgan hat den Gewinn im zweiten Quartal trotz einer höheren Risikovorsorge für Kreditausfälle gesteigert. Das lag aber an einem Buchgewinn von knapp 8 Milliarden US-Dollar im Zusammengang mit der Umstrukturierung der Beteiligung von JPMorgan am Kreditkartenriesen Visa. Mit 18,15 Milliarden US-Dollar (16,7 Mrd Euro) lag der Überschuss im zweiten Quartal gut ein Viertel über dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie die Bank am Freitag in New York mitteilte.